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Удручающая статистика Месси в матче против Ливерпуля

Удручающая статистика Месси в матче против Ливерпуля
11:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Аргентинец провел ответный матч хуже, чем первую встречу.

Игра форварда «Барселоны» Лионеля Месси покорила многих в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», однако во второй встрече аргентинец сыграл не так удачно.

Отмечается, что игрок 17 раз потерял мяч, в том числе сделав 6 неточных передач. Только защитник Жорди Альба чаще терял мяч и делал неточные передачи.

35 раз Месси сделал точные передачи и был активен у чужих ворот. Лионель нанес 2 удара в створ ворот и 2 удара мимо ворот.

Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

«Ливерпуль», проиграв первый матч 0:3, во вторник выиграл 4:0 и вышел в финал.

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ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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