Удручающая статистика Месси в матче против Ливерпуля

Новости спорта: Аргентинец провел ответный матч хуже, чем первую встречу.

Игра форварда «Барселоны» Лионеля Месси покорила многих в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», однако во второй встрече аргентинец сыграл не так удачно.

Отмечается, что игрок 17 раз потерял мяч, в том числе сделав 6 неточных передач. Только защитник Жорди Альба чаще терял мяч и делал неточные передачи.

35 раз Месси сделал точные передачи и был активен у чужих ворот. Лионель нанес 2 удара в створ ворот и 2 удара мимо ворот.

«Ливерпуль», проиграв первый матч 0:3, во вторник выиграл 4:0 и вышел в финал.