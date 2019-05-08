Новичок Шахтера Тете рассказал об адаптации в донецком клубе

Новости спорта: Новичок донецкого Шахтера Тете рассказал об адаптации в Украине и уровне УПЛ.

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился мнением об уровне чемпионата Украины.

«Наша команда очень сильная. Ребята отлично меня приняли, это очень важно для меня. Надеюсь, что со временем я прибавлю еще больше.

В Украине очень хороший чемпионат, много сильных команд. Мы много работаем, что бы быть лучшими.

«Александрия» – сильная команда, которая играет в длинный пас. Они опасны на контратаках. Мы к этому готовы и постараемся сыграть в свою игру.

Кто помогает в адаптации? Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораес, Дентиньо. Это те ребята, которые занимаются со мной».