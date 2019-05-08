Ловрен рассказал, что помогло Ливерпулю пройти Барселону в ЛЧ

Новости спорта: Защитник Ливерпуля считает, что на камбэк футболистов вдохновил Юрген Клопп.

Ливерпуль 7 мая вышел в финал Лиги чемпионов, совершив в ответном полуфинальном матче против Барселоны один из величайших камбэков в истории турнира.

"Хочу поздравить Клоппа. Перед игрой он произнес шикарную речь. Это было невероятно, думаю, это он нас так зарядил. Он говорил: "Верьте в себя. Скажите себе, что мы можем сделать это". Нам не доводилось раньше такого не слышать", - приводит слова Ловрена Goal.

Напомним, после поражения со счетом 0:3 в Барселоне в ответной встрече в Англии красные разгромили "сине-гранатовых" со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, Ливерпуль - третья команда в истории ЛЧ, которая отыграла три гола после первого полуфинала.