Аякс - Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита ответного матча Лиги чемпионов между Аяксом и Тоттенхэмом.

В среду, 8-го мая на стадионе Амстердам Арена состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Тоттенхэмом. Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.

Так, букмекерская компания Фаворит Спорт считает, что в игре нет явного фаворита. На победу Аякса коэффициент немного ниже - 2,12, тогда как на победу команды Почеттино можно поставить за 3.45. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.60.

В грядущем матче Аякс сможет рассчитывать на всех основных игроков. В свою очередь, Тоттенхэм подходит к поединку без Харри Кейна, Сержа Орье, Харри Уинкса и Яна Вертонгена.

Напомним, Тоттенхэм уступил Аяксу в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.