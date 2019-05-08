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Шевченко попал в список лучших футболистов мира

Шевченко попал в список лучших футболистов мира
22:36 Ср, 8 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов за последние 25 лет.

Авторитетное британское издание "FourFourTwo" в свежем майском выпуске печатного журнала назвало свой список из 101 лучших игроков нашего времени - за последние 25 лет.

В рейтинге нашлось место легендарному украинскому футболисту, обладателю Золотого мяча Андрею Шевченко, который расположился на 52-й позиции.

Возглавил рейтинг, по мнению редакции, Лионель Месси. На втором месте Криштиану Роналду, а замыкает тройку Зинедин Зидан.

Первая десятка игроков выглядит следующим образом:

Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдо

5. Роналдиньо

6. Тьерри Анри

7. Хави

8. Андрес Иньеста

9. Паоло Мальдини

10. Роберто Баджо

 

 

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Андрей Шевченко, Футбол, Новости футбола.
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