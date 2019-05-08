Шевченко попал в список лучших футболистов мира

Авторитетное британское издание "FourFourTwo" в свежем майском выпуске печатного журнала назвало свой список из 101 лучших игроков нашего времени - за последние 25 лет.
В рейтинге нашлось место легендарному украинскому футболисту, обладателю Золотого мяча Андрею Шевченко, который расположился на 52-й позиции.
Возглавил рейтинг, по мнению редакции, Лионель Месси. На втором месте Криштиану Роналду, а замыкает тройку Зинедин Зидан.
Первая десятка игроков выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Зинедин Зидан
4. Роналдо
5. Роналдиньо
6. Тьерри Анри
7. Хави
8. Андрес Иньеста
9. Паоло Мальдини
10. Роберто Баджо