Шевченко попал в список лучших футболистов мира

Новости спорта: Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов за последние 25 лет.

Авторитетное британское издание "FourFourTwo" в свежем майском выпуске печатного журнала назвало свой список из 101 лучших игроков нашего времени - за последние 25 лет.

В рейтинге нашлось место легендарному украинскому футболисту, обладателю Золотого мяча Андрею Шевченко, который расположился на 52-й позиции.

Возглавил рейтинг, по мнению редакции, Лионель Месси. На втором месте Криштиану Роналду, а замыкает тройку Зинедин Зидан.

Первая десятка игроков выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдо

5. Роналдиньо

6. Тьерри Анри

7. Хави

8. Андрес Иньеста

9. Паоло Мальдини

10. Роберто Баджо