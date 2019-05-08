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В ФИФА отклонили апелляцию Челси

В ФИФА отклонили апелляцию Челси
16:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Челси не сможет подписывать контракты с новыми футболистами до 2020 года.

ФИФА отклонила апелляцию Челси на решение о запрете "синим" осуществлять трансферы в ближайшие два окна, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, Челси не сможет заключать контракты с новыми игроками до января 2020 года. Причиной тому послужили нарушения из-за нарушений правил регистрации, а также трансферов несовершеннолетних футболистов.

Отмечается, что этот запрет не будет распространяться на игроков младше 16 лет, которые могут переходить в академию Челси, а также на женскую и футзальную команды.

Челси отклонил два предложения Реала по Азару

Расставаться с игроками команда может без ограничений.

Кроме того, в силе остался штраф Челси в 600 тысяч долларов, который "синие" могут оспорить в Спортивном арбитражном суде.

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ФИФА, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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