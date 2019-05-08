ФФУ оштрафовала Хацкевича и наказала Кендзеру

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич получил наказание за неявку на пресс-конференцию.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич выплатит штраф в размере 5 тысяч гривен за неявку на послематчевую пресс-конференцию. Такое решение принял КДК ФФУ, сообщается на сайте федерации.

Наставник киевлян не явился на пресс-конференцию после матча 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера.

Контрольно-дисциплинарный комитет также вынес решение отстранить защитника Динамо Томаша Кендзеру на один матч и один матч условно с испытательным сроком в три месяца. При этом поляк уже пропустил один матч (с Александрией в 27-м туре УПЛ). Наказание связано с удалением игрока в матче 26-го тура против Львова.