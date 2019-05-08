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Месси вступил в перепалку с болельщиками в аэропорту Ливерпуля

Месси вступил в перепалку с болельщиками в аэропорту Ливерпуля
21:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Звездного аргентинца обвинили в поражении Барселоны.

Форвард Барселоны Лионель Месси повздорил с фанатами Барселоны в аэропорту Ливерпуля. Аргентинца задержали на стадионе после полуфинала Лиги чемпионов для сдачи допинг-теста.

В аэропорт он приехал отдельно от остальной команды и подвергся нападкам фанатов из-за поражения 0:4.

Аргенинец вступил с болельщиками в ссору, но позднее его увел личный менеджер Пепе Коста, сообщает Mundo Deportivo.

Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Отмечается, что фанаты каталонского клуба, разочарованные поражением, упрекнули капитана в вылете из Лиги чемпионов.

Напомним, Ливерпуль совершил невероятный камбэк после поражения от Барселоны со счетом 0:3 в первом матче в гостях. Дома подопечные Клоппа разгромили Барселону 4:0 и вышли в финал.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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