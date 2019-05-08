Скачать
Среда, 08.05.2019
Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
Ломаченко показал свой невероятный улов
Ломаченко показал свой невероятный улов
Биатлон. Состав сборной Украины для подготовки к сезону-2019/20
Биатлон. Состав сборной Украины для подготовки к сезону-2019/20

Футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к колонии общего режима

Футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к колонии общего режима
16:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему Зенита Александру Кокорину и полузащитнику Краснодара Павлу Мамаеву.

Пресненский суд Москвы огласил приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, который обвинялся в избиении нескольких человек в Москве. Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Кроме того, Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который обвинялся в избиении нескольких человек в Москве. Суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Напомним, Александр Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО "Бутырка" были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

В ФИФА отклонили апелляцию Челси

Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Зенит, Футбол, ФК Краснодар, Новости футбола, Александр Кокорин, Павел Мамаев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко – Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя
02 Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Гениальный угловой Ливерпуля, который вывел их в финал ЛЧ (Видео)
04 Ливерпуль - Барселона: события матча
05 Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь