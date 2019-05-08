Реал может обменять Хамеса на Неймара с доплатой

Новости спорта: Бразильский нападающий парижского "ПСЖ" Неймар может перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.

По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. Хамес, который выступает за "Баварию" на правах аренды, уже сообщил одноклубникам, что может перейти в "ПСЖ".

Впрочем, помешать трансферу может "Бавария", которая имеет право приоритетного выкупа колумбийца за € 42 млн. Но немецкий клуб может отказаться от выкупа игрока из-за его конфликта с главным тренером Нико Ковачем.

В нынешнем сезоне 27-летний Хамес провёл 20 матчей в Бундеслиге, забил семь голов и отдал три результативные передачи. На счету 27-летнего Неймара 14 забитых мячей и 6 голевых передач в 16 матчах Лиги 1.