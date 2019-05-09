Скачать
Четверг, 09.05.2019
Аякс 2:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
Аякс 2:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
Ломаченко показал свой невероятный улов
Ломаченко показал свой невероятный улов
Биатлон. Состав сборной Украины для подготовки к сезону-2019/20
Биатлон. Состав сборной Украины для подготовки к сезону-2019/20

Тоттенхэм на последней минуте обыграл Аякс и пробился в финал Лиги чемпионов

Смотрите фото (20)
Тоттенхэм на последней минуте обыграл Аякс и пробился в финал Лиги чемпионов
00:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тоттенхэм благодаря хет-трику Лукаса Моуры пробился в финал Лиги чемпионов.

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча проходила в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена". Обслуживала игру бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ему помогали Марк Борш и Штефан Лупп. Итоговый счёт встречи — 2:3.

Первый гол в матче был забит уже на 5-й минуте. Автором результативного удара стал Матайс де Лигт. На 35-й минуте преимущество хозяев закрепил Хаким Зиеш. При счёте 2:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв. Второй тайм лучше начали гости. На 55-й минуте Лукас Моура один мяч отыграл, а ещё через 4 минуты он же сравнял счёт. Победу гостям принёс гол того же Моуры на 90+6-й минуте.

Аякс 2:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)

Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу "Аякса".

Обзор матча:

Напомним, ранее Ливерпуль прошел Барселону в 1/2 финала Лиги чемпионов. Таким образом в финале ЛЧ в Мадриде 1 июня Тоттенхэм сыграет с Ливерпулем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ЛЧ, Футбол, Видео, Новости футбола, Аякс - Тоттенхэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 2:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
02 Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
03 Тоттенхэм на последней минуте обыграл Аякс и пробился в финал Лиги чемпионов
04 Шевченко попал в список лучших футболистов мира
05 Месси вступил в перепалку с болельщиками в аэропорту Ливерпуля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь