Тоттенхэм на последней минуте обыграл Аякс и пробился в финал Лиги чемпионов

Новости спорта: Тоттенхэм благодаря хет-трику Лукаса Моуры пробился в финал Лиги чемпионов.

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча проходила в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена". Обслуживала игру бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ему помогали Марк Борш и Штефан Лупп. Итоговый счёт встречи — 2:3.

Первый гол в матче был забит уже на 5-й минуте. Автором результативного удара стал Матайс де Лигт. На 35-й минуте преимущество хозяев закрепил Хаким Зиеш. При счёте 2:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв. Второй тайм лучше начали гости. На 55-й минуте Лукас Моура один мяч отыграл, а ещё через 4 минуты он же сравнял счёт. Победу гостям принёс гол того же Моуры на 90+6-й минуте.

Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу "Аякса".

Обзор матча:

Напомним, ранее Ливерпуль прошел Барселону в 1/2 финала Лиги чемпионов. Таким образом в финале ЛЧ в Мадриде 1 июня Тоттенхэм сыграет с Ливерпулем.