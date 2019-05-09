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Четверг, 09.05.2019
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
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"Просто играли душой": Эриксен - о невероятной победе над Аяксом

"Просто играли душой": Эриксен - о невероятной победе над Аяксом
07:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тоттенхэм на последних секундах матча против Аякса вырвал путевку в финал Лиги чемпионов.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен после победы над Аяксом в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что в этой встрече было больше души, чем тактики.

"У футболистов нашей команды было такое ощущение, что мы не сможем смотреть на себя в зеркало, если проиграем 0:3 или 0:4. Нам пришлось сражаться. После перерыва мы довольно быстро забили первый мяч, стали оказывать давление на соперника.

Где-то нам повезло, что мяч отскакивал в нужном для нас направлении. Лукас провел потрясающий матч - мы испытали огромное облегчение.

Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Сегодня пришлось больше сражаться и играть душой, чем думать о тактике. Лукас сегодня был великолепен. Только благодаря ему мы вытащили этот матч, он заслужил лестных слов. Уверен, что после этого ему установят памятник. Это безумие. У меня нет слов", - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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