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Скандальный агент Райола получил трехмесячную дисквалификацию

Скандальный агент Райола получил трехмесячную дисквалификацию
07:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Райола не сможет участвовать в переговорах до 9 августа текущего года.

Известного агента Мино Райолу отстранили от футбольной деятельности на три месяца. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Такое решение приняла Итальянская федерация футбола. Причины наказание пока неизвестны. Райола не сможет участвовать в переговорах с итальянскими клубами до 9 августа 2019 года.

Также организация отстранила двоюродного брата и партнера Мино - Винченцо Райолу.

В ФИФА отклонили апелляцию Челси

Отметим, что Мино является одним из самых известных футбольных агентов мира. Среди клиентов Райолы: Поль Погба, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Мойзе Кин и Маттейс де Лигт.

Ранее Райола осудил расистские оскорбления игроков Ювентуса Мойзе Кина и Блеза Матюиди в матче против Кальяри (2:0).

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Футбол, Трансферы, Мино Райола, Новости футбола.
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