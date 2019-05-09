Наставник Аякса прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

Новости спорта: Наставник Аякса дал свой комментарий после поединка Лиги чемпионов.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг подвел итоги матча с Тоттенхэмом (2:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Во втором тайме Тоттенхэм играл на высочайшем уровне, это стало для нас проблемой. Хотя при счете 2:2 мы чуть лучше контролировали игру, имели моменты.

Мы старались сбить темп, но не смогли, и в дополнительное время соперник забил. И сегодня, и завтра мы не найдем слов.

Нам нужно взять себя в руки. Мы в долгу перед болельщиками. То, что нам пришлось пережить сегодня - это жестокая сторона футбола. Мы были так близки, игроки понимают это. Нужно двигаться дальше. Мы заслуживали выхода в финал, но беспечно упустили лидерство в матче.

Мы не слишком хорошо играли на контратаках. Забей мы вместо попадания в штангу - и все было бы кончено", - приводит слова Тен Хаага официальный сайт УЕФА.