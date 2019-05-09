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Четверг, 09.05.2019
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Наставник Аякса прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

Наставник Аякса прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
09:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Наставник Аякса дал свой комментарий после поединка Лиги чемпионов.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг подвел итоги матча с Тоттенхэмом (2:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Во втором тайме Тоттенхэм играл на высочайшем уровне, это стало для нас проблемой. Хотя при счете 2:2 мы чуть лучше контролировали игру, имели моменты.

Мы старались сбить темп, но не смогли, и в дополнительное время соперник забил. И сегодня, и завтра мы не найдем слов.

Нам нужно взять себя в руки. Мы в долгу перед болельщиками. То, что нам пришлось пережить сегодня - это жестокая сторона футбола. Мы были так близки, игроки понимают это. Нужно двигаться дальше. Мы заслуживали выхода в финал, но беспечно упустили лидерство в матче.

Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Мы не слишком хорошо играли на контратаках. Забей мы вместо попадания в штангу - и все было бы кончено", - приводит слова Тен Хаага официальный сайт УЕФА.

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ФК Тоттенхэм, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Эрик тен Хаг.
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