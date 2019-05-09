Ливерпуль предложит Ориги новый контракт

Новости спорта: Руководство Ливерпуля планирует предложить нападающему команды новый контракт.

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги, ставший автором дубля во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов с Барселоной (4:0), заключит новое соглашение с клубом, утверждает The Independent.

По информации издания, главный тренер команды Юрген Клопп доволен работой бельгийца на тренировках и предпочёл его Даниэлю Старриджу и Шердану Шакири.

В текущем сезоне Дивок провел 20 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Тоттенхэмом. В АПЛ за тур до окончания чемпионата Ливерпуль на один балл отстает от Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, Ливерпуль - третья команда в истории ЛЧ, которая отыграла три гола после первого полуфинала.