Скачать
Четверг, 09.05.2019
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
Ломаченко показал свой невероятный улов
Ломаченко показал свой невероятный улов
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме

Ливерпуль предложит Ориги новый контракт

Ливерпуль предложит Ориги новый контракт
09:23 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Руководство Ливерпуля планирует предложить нападающему команды новый контракт.

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги, ставший автором дубля во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов с Барселоной (4:0), заключит новое соглашение с клубом, утверждает The Independent.

По информации издания, главный тренер команды Юрген Клопп доволен работой бельгийца на тренировках и предпочёл его Даниэлю Старриджу и Шердану Шакири.

В текущем сезоне Дивок провел 20 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Тоттенхэмом. В АПЛ за тур до окончания чемпионата Ливерпуль на один балл отстает от Манчестер Сити.

Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Ранее сообщалось, Ливерпуль - третья команда в истории ЛЧ, которая отыграла три гола после первого полуфинала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Дивок Ориги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 2:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
02 Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Капитан Аякса: Нужно было закончить матч на пять секунд раньше
04 Наставник Аякса прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
05 Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь