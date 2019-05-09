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Почеттино - о невероятной победе Тоттенхэма над Аяксом

Почеттино - о невероятной победе Тоттенхэма над Аяксом
09:54 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Маурисио Почеттино – о победе над "Аяксом" в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (3:2) и выход "шпор" в финал турнира. Напомним, после первого тайма англичане проигрывали со счетом 2:0, но затем Лукас Моура оформил хет-трик, забив решающий мяч уже в добавленное время. Обзор матча "Аякс" – "Ливерпуль" 2:3 есть на нашем сайте.

"Мне все еще трудно говорить. Эмоции потрясающие, спасибо футболу. Мои игроки – герои, я говорил об этом еще в прошлом году. Во второй половине матча они показали удивительную игру. Благодарю футбол – такого рода эмоции испытать где-то еще невозможно. Спасибо всем, кто верил в нас. Описать словами чувства очень сложно.

Мы показали, что любим спорт и футбол. Сегодня все было просто потрясающе. Было приятно наблюдать за этой игрой. Трудно соревноваться на таком высоком уровне. Я рад быть тренером этой команды. Все игроки "Тоттенхэма" – герои, но Моура был супергероем", – приводит слова Почеттино BT Sport.

Ранее мы писали, что "Тоттенхэма" расплакался как ребенок после невероятной победы над "Аяксом". Аргентинский специалист дал волю эмоциям после феерического матча.

В финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем", который разгромил "Барселону" (4:0) после поражения в первом матче (0:3). Финальный матч пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метропоолитано".

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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