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Четверг, 09.05.2019
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
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Кейн прокомментировал выход Тоттенхэма в финал Лиги чемпионов

Кейн прокомментировал выход Тоттенхэма в финал Лиги чемпионов
10:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард провел параллель между невероятной игрой команды Клоппа и успехом Шпор.

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал невероятную победу команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Аякса (3:2). Пропустивший игру из-за травмы лодыжки форвард считает, что победу Шпор можно сравнить успехом Ливерпуля на день раньше.

«Это просто невероятно. Мы не очень хорошо начали матч, дали Аяксу играть и они забили два мяча. В перерыве мы сказали себе, что у нас есть 45 минут для того, чтобы сделать все возможное. Мы не переживали об усталости. Когда Вертонген попал в перекладину, казалось, что это не наш день, но Лукас Моура сделал это», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

«Мы знали, что нам нужно реализовать свои моменты, если они у нас будут. Ливерпуль нашел способ победить Барселону, а мы — Аякс. Мы выжали из матча все, что можно было и теперь с нетерпением ждем финал».

«У меня просто нет слов. Я болельщик, хочу победы и знаю, как много она значит для каждого в клубе. Я смотрю игру и думаю о том, что я буду делать после нее. Ребята показали страсть и игру с сердцем».

Аякс - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Шпорам удалось победить благодаря хет-трику бразильца Лукаса Моуры, который забил решающий гол на шестой добавленной минуте. Он назвал вчерашний матч лучшим моментов в жизни и карьере.

В финале Тоттенхэм сыграет с Ливерпулем. Это будет первый английский финал ЛЧ за 11 лет, игра состоится 1 июня на Ванда Метрополитано в Мадриде.

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