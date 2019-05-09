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Леганес Лунина и Кравца продлил контракт с главным тренером

Леганес Лунина и Кравца продлил контракт с главным тренером
11:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Маурисио Пеллегрино продлили контракт с Леганесом еще на 2 года.

Испанский Леганес, за который выступают украинские игроки Андрей Лунин и Василий Кравец, продлил контракт с главным тренером Маурисио Пеллегрино, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что соглашение с 47-летним аргентинцем продлено на 2 года и тренер останется в команде до лета 2021 года.

Пеллегрино возглавил Леганес летом прошлого года, это его первый сезон в команде из пригорода Мадрида, команда в данный момент занимает 12-е место Ла Лиги.

Ранее тренер заявлял, что Лунин получит шанс сыграть в текущем сезоне и в целом позитивно отзывается об украинце, хотя основным вратарем команды является Иван Куэльяр.

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До Леганеса Пеллегрино возглавлял Валенсию, Эстудиантес, Индепендьенте, Алавес и Саутгемптон.

Следующий матч Огурцы в чемпионате проведут 12 мая против Эспаньола.

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Футбол, Новости футбола, Маурисио Пеллегрино, ФК Леганес, Василий Кравец, Андрей Лунин.
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