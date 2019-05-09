Леганес Лунина и Кравца продлил контракт с главным тренером

Новости спорта: Маурисио Пеллегрино продлили контракт с Леганесом еще на 2 года.

Испанский Леганес, за который выступают украинские игроки Андрей Лунин и Василий Кравец, продлил контракт с главным тренером Маурисио Пеллегрино, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что соглашение с 47-летним аргентинцем продлено на 2 года и тренер останется в команде до лета 2021 года.

Пеллегрино возглавил Леганес летом прошлого года, это его первый сезон в команде из пригорода Мадрида, команда в данный момент занимает 12-е место Ла Лиги.

Ранее тренер заявлял, что Лунин получит шанс сыграть в текущем сезоне и в целом позитивно отзывается об украинце, хотя основным вратарем команды является Иван Куэльяр.

До Леганеса Пеллегрино возглавлял Валенсию, Эстудиантес, Индепендьенте, Алавес и Саутгемптон.

Следующий матч Огурцы в чемпионате проведут 12 мая против Эспаньола.