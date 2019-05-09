Кейн надеется сыграть в финале Лиги чемпионов

Новости спорта: Лидер Тоттенхэма Харри Кейн восстанавливается от травмы.

Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал свое восстановление, и рассказал, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов.

"Я надеюсь принять участие в финале Лиги чемпионов. Пока восстановление проходит хорошо. Уже на этой неделе начну бегать. Посмотрим. Все идет своим чередом, если все продолжится так, как надо, надеюсь, смогу сыграть. Впереди еще несколько недель.

Мы прошли Манчестер Сити, Аякс в полуфинале. Мне нужно тренироваться еще усерднее и доказывать свою состоятельность тренеру", - сказал Кейн.

Тоттенхэм неожиданно для всех прошел Аякс в полуфинале Лиги чемпионов (2:3). В финале турнира "шопры" сыграют с Ливерпулем.