Челси - Айнтрахт: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Челси примет Айнтрахт в четверг, 9-го мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче команды не сумели выявить победителя, завершив матч со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у лондонского клуба Так, в компании William Hill принимают ставки на Челси с коэффициентом 1.35. Победу немецкого клуба оценили в 8.50, а ничью - 5.00.

Схожие коэффициенты дает букмекерская контора Bet365: победа Айнтрахта - 1.36, победа Челси - 7.50, ничья - 5.00.

Отметим, что букмекеры так же считают, что в финал выйдет Челси. На проход “синих“ можно поставить с коэффициентом 1.22, в то время как выход немецкого клуба оценили в 4.60.