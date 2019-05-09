Валенсия - Арсенал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Валенсия примет Арсенал в четверг, 9-го мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе Месталья в Валенсии. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче Арсенал уверенно обыграл Валенсию со счетом 3:1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у хозяев поля. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу Валенсии с коэффициентом 1.85, а на успех “канониров“ - 3.80. Ничью здесь оценили в 3.90.

Схожие коэффициенты дает букмекерская контора Bet365: победа Валенсии - 1.83, победа Арсенала - 3.75, ничья - 4.00.

Отметим, что несмотря на преимущество Валенсии в ответном поединке, эксперты уверены, что именно Арсенал пройдет в финал турнира. Так, ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 1.30, в то время как на проход испанского клуба можно поставить с коэффициентом 3.75.