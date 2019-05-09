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Четверг, 09.05.2019
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СМИ: УЕФА представил проект обновленной Лиги чемпионов

СМИ: УЕФА представил проект обновленной Лиги чемпионов
19:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Новый формат могут внедрить с 2024 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект обновленной Лиги чемпионов, в котором участники будут поделены на 4 группы по 8 команд.Об этом сообщает AFP.

Источник утверждает, что на групповом этапе вместо восьми групп по четыре команды будет четыре группы, в каждой из которых окажется по восемь команд.

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Из четырех групп в плей-офф будут выходить по пять команд. Количество клубов (32) предлагается сохранить. УЕФА считает, что это не только позволит увеличить количество еврокубковых матчей, но также будет более удобно для топ-клубов.

Изменения могут вступить в силу с 2024 года.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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