СМИ: УЕФА представил проект обновленной Лиги чемпионов

Новости спорта: Новый формат могут внедрить с 2024 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект обновленной Лиги чемпионов, в котором участники будут поделены на 4 группы по 8 команд.Об этом сообщает AFP.

Источник утверждает, что на групповом этапе вместо восьми групп по четыре команды будет четыре группы, в каждой из которых окажется по восемь команд.

Из четырех групп в плей-офф будут выходить по пять команд. Количество клубов (32) предлагается сохранить. УЕФА считает, что это не только позволит увеличить количество еврокубковых матчей, но также будет более удобно для топ-клубов.

Изменения могут вступить в силу с 2024 года.