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Барселона готова расстаться с 10 футболистами

Барселона готова расстаться с 10 футболистами
18:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство каталонцев отреагировало на вылет команды из Лиги чемпионов.

"Барселона" готова предстоящим летом расстаться с 10 футболистами в попытке перестроить состав. Как сообщает AS, в этом списке присутствуют Самуэль Юмтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство каталонского клуба разочаровано игрой Коутиньо. В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 52 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

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Также отмечается, что Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, играющие за "Барселону" на правах аренды, вернутся в "Сассуоло" и "Валенсию" соответственно. Джаспер Силлессен, Томас Вермален и Рафинья Алькантара также будут выставлены на продажу, так как не имеют в клубе регулярной игровой практики.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Примера, Новости футбола.
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