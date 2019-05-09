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Неймар подал апелляцию на свою дисквалификацию

Неймар подал апелляцию на свою дисквалификацию
23:55 Чт, 9 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Неймар остался недоволен решением УЕФА дисквалифицировать его на три еврокубковых матча.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар остался недоволен решением УЕФА дисквалифицировать его на три еврокубковых матча за высказывание о судействе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3).

После встречи бразилец раскритиковал судей за решение назначить пенальти в пользу "красных дьяволов" за попадание мяча в руку защитника парижан Преснела Кимпембе, написав в одной из соцсетей следующее: "Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину".

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Как сообщает L’Equipe, 27-летний форвард подал апелляцию на решение о его дисквалификации на три еврокубковых матча.

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УЕФА, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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