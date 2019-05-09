Тренер Шахтера Фонсека может возглавить Рому

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека является приоритетным кандидатом для "Ромы".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека оказался в числе претендентов на пост наставника "Ромы". По сообщениям La Gazzetta dello Sport, португалец является одним из приоритетных кандидатов наравне с Арсеном Венгером.

Контракт Фонсеки с "Шахтером" действует до 2020-го года. Недавно появилась информация, что руководство "горняков" может летом сменить португальца на Разван Луческу - сына Мирчи Луческу.

"Рома", которая по окончании нынешнего сезона хочет пригласить нового тренера на смену Клаудио Раньери, уже пыталась договориться с экс-тренером "Ювентуса", сборной Италии и "Челси" Антонио Конте, однако тот отказался. Также в числе потенциальных кандидатов был и Маурицио Сарри, но он хочет и дальше тренировать "Челси".

Также руководство "волков" рассматривает вариант с приглашением Арсена Венгера. Но опытный француз, по информации итальянских СМИ, сейчас ведет переговоры с "ПСЖ" о возможной должности спортивного директора парижского клуба.

В чемпионате Италии "Рома" ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. За три тура до финиша команда Раньери занимает шестое место и отстает от "Аталанты", которая идет на четвертом месте, на три очка.