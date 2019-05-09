Валенсия - Арсенал: стартовые составы команд на 1/2 Лиги Европы

Новости спорта: Главные тренеры Валенсии и Арсенала определили 11 лучших на полуфинальный матч Лиги Европы.

В четверг, 9-го мая, состоится ответный полуфинальный поединок Лиги Европы, в котором «Валенсия» будет принимать «Арсенал». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Нето – Габриэл, Гонсалу Гедеш, Гамейро, Парехо, Гайя, Коклен, Васс, Родриго, Пиччини, Гарай.

«Арсенал»: Чех – Папастатопулос, Косьельни, Ляказетт, Озил, Торрейра, Обамеянг, Мэйтлэнд-Найлс, Монреаль, Колашинац, Джака.

Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет Телеграф-Спорт.

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1" и "OLL.tv", начало встречи в 22:00.