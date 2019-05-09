Валенсия - Арсенал: стартовые составы команд на 1/2 Лиги Европы

В четверг, 9-го мая, состоится ответный полуфинальный поединок Лиги Европы, в котором «Валенсия» будет принимать «Арсенал». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
«Валенсия»: Нето – Габриэл, Гонсалу Гедеш, Гамейро, Парехо, Гайя, Коклен, Васс, Родриго, Пиччини, Гарай.
«Арсенал»: Чех – Папастатопулос, Косьельни, Ляказетт, Озил, Торрейра, Обамеянг, Мэйтлэнд-Найлс, Монреаль, Колашинац, Джака.
Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет Телеграф-Спорт.
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1" и "OLL.tv", начало встречи в 22:00.