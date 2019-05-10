Арсенал обыграл Валенсию и вышел в финал Лиги Европы

Новости спорта: Завершился полуфинальный матч Лиги Европы между испанской Валенсией и лондонским Арсеналом на "Месталье".

Лондонский Арсенал в достаточно прагматичном для себя выездном матче против испанской Валенсии добывает путевку в финал Лиги Европы в Баку.

Команды отмечались в каждом из таймов, хет-трик на счету Обамеянга, дубль у Гамейро и переломный для игры гол забил Ляказетт.

Матч состоялся на переполненном стадионе Валенсии "Месталья".

Валенсия - Арсенал (2:4)

Голы: 11, Гамейро, 17, Обамеянг, 50 Ляказетт, 58, Гамейро, 69, Обамеянг, 88, Обамеянг

Составы команд:

«Валенсия»: Нето – Габриэл, Гонсалу Гедеш (Торрес, 71), Гамейро, Парехо, Гайя, Коклен, Васс, Родриго(Санти, 72), Пиччини (Солер, 56), Гарай.

«Арсенал»: Чех – Папастатопулос, Косьельни, Ляказетт, Озил (Мхитарян, 62), Торрейра (Гендузи, 79), Обамеянг, Мэйтлэнд-Найлс, Монреаль, Колашинац(Мустафи, 71), Джака.

Предупреждения: Гарай, Гайя, Озил, Паулиста, Ляказетт