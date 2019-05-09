Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)

Новости спорта: Испанская Валенсия и лондонский Арсенал вечером 9 мая определят финалиста Лиги Европы сезона 2018\2019.

В четверг, 9 мая, определятся финалисты Лиги Европы сезона 2018\2019. В одной полуфинальной паре ответный матч сыграют испанская Валенсия и лондонский Арсенал. Игра состоится в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Месталья" в Валенсии. Матч обслужит нидерландский рефери Данни Маккели. Первый матч в Лондоне на "Эмирейтс" завершился убедительной победой "канониров" со счетом 3:1, однако забитый мяч Валенсии на выезде оставляет неплохие шансы испанцам на финал. На фоне совершенно безумной Лиги чемпионов, ожидается крайне интересный матч пятых команд чемпионатов Англии и Испании.

Во втором матче полуфинала Лиги Европы соседи "канониров" лондонский Челси примет немецкий Айнтрахт, с которым в первом матче была расписана ничья 1:1.

Составы команд:

«Валенсия»: Нето – Габриэл, Гонсалу Гедеш (Торрес, 71), Гамейро, Парехо, Гайя, Коклен, Васс, Родриго(Санти, 72), Пиччини (Солер, 56), Гарай.

«Арсенал»: Чех – Папастатопулос, Косьельни, Ляказетт, Озил (Мхитарян, 62), Торрейра (Гендузи, 79), Обамеянг, Мэйтлэнд-Найлс, Монреаль, Колашинац(Мустафи, 71), Джака.

Предупреждения: Гарай, Гайя, Озил, Паулиста, Ляказетт

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Валенсия - Арсенал (2:4)

(11, Гамейро, 17, Обамеянг, 50 Ляказетт, 58, Гамейро, 69, Обамеянг, 88, Обамеянг)

(Первый матч 1:3)

Поздравляем всех болельщиков Арсенала с выходом в финал Лиги Европы в Баку.

90+2" Финальный свисток Данни Маккели прозвучал, но игроки Арсенала и Валенсии чуть не подрались у углового флажка. В стычку вмешались судьи и персонал обоих клубов

90" Данни Маккели добавил 2 минуты к основному времени, однако они уже не нужны, ведь даже болельщики Валенсии начали покидать трибуны "Местальи"

88" ГОЛ!!!! Обамеянг добивает Валенсию, пробивая Нето насквозь с угла вратарской

88" Похоже игроки двух команд смирились с окончательным счетом

86" Физически лучше подготовленный Арсенал под конец матча регулярно выбегает в контратаки, которые Валенсии все тяжелее сдерживать

85" Игра Валенсии несколько "поплыла" после гола Обамеянга, а Арсенал уверенно и где-то "по-пижонски" доигрывает матч

84" Гарай (Валенсия) после прострела с фланга чуть не срезал мяч в свои ворота, но обошлось угловым

83" Гайя (Валенсия) неплохо издалека пробивает по воротам Чеха, но рядом со штангой

79" Замена у Арсенала. На поле появляется Гендузи вместо Торрейры

77" Общий счет матча уже 3:6, но Валенсия продолжает осаждать ворота Чеха, хотя уже без искры в глазах

71" Замены в составах обоих команд. У Арсенала выходит Мустафи вместо Колашинац, а у Валенсии Торрес вместо Гедеша и Санти вместо Родриго

69" ГОЛ!!!! Обамеянг (Арсенал) делает дубль и практически хоронит надежды Валенсии на финал. Гарай не смог навязать борьбу Обамеянгу после прострела с фланга и габонский футболист делает дубль в этом матче

67" Арсенал отдал мяч Валенсии, которая поймала кураж и веру в свои силы, основательно атакуя ворота Чеха, однако без существенного конструктива

62" Замена в составе Арсенала. На поле выходит Мхитарян вместо Озила, который решил отметиться желтой карточкой по пути к бровке поля. Месут здорово напомнил о себе, может занести этот поединок себе в актив, хотя бы потому, что таки нашелся

58" ГОЛ!!!! Валенсия сравнивает счет, Гамейро с собой заносит мяч в ворота Чеха после ошибок защитников Арсенала

56" Замена в составе Валенсии, поле покидает Пиччини и выходит Солер

54" Удар издалека Гедеша (Валенсия) по воротам Чеха показался уж очень отчаянным

50" ГОЛ!!!! Ляказетт (Арсенал) после разворота в штрафной Валенсии забивает в дальний угол Нето и практически выводит Арсенал в финал Лиги Европы, Валенсии необходимо забивать 4 мяча

47" Тренеры обоих команд не произвели замены в перерыве, но как оказалось, Озил (Арсенал) таки есть на поле, наверное, футболка у него после первого тайма была сухая и совершенно не пахла

46" Данни Маккели возобновляет игру! Поехали!

ПЕРЕРЫВ! Команды в первом тайме обменялись голами и несколькими опасными моментами, однако Арсенал играет в эконом-режиме в основном через контроль мяча, на что Валенсия отвечает опасными контратаками через левый фланг Гамейро, откуда и пришли почти все опасные моменты Валенсии, включая гол. Команда Эмери, забив гол, добилась вполне комфортного общего счета, а самое главное -- контроля за игрой. Первый тайм на "Месталья" очень похожий на лондонский на "Эмирейтс" неделю назад, поэтому команды еще обязательно порадуют болельщиков голами.

45+2" Арсенал катает мяч с мыслями о раздевалке

45" Данни Маккели добавил 2 минуты к основному времени 1 тайма

43" Гайя (Валенсия) получает желтую карточку за симуляцию в штрафной Арсенала

42" Валенсия пытается что-то придумать в атаке в основном с левого фланга, однако никакого конструктива не наблюдается

39" Ляказетт (Арсенал) опасно пробил по воротам Нето, но не сумел снять вопрос победителя в полуфинальном противостоянии

38" Гарай (Валенсия) получает желтую карточку после фола на Ляказетте

34" Опасный штрафной в ворота Арсенала после опасности Гамейро слева. Парехо бил во вратарский угол, однако не попал по воротам Чеха

32" Обамеянг (Арсенал) опасно бил по воротам Нето (Валенсия), но прямо в руки голкиперу

29" Коклен (Валенсия) получил болезненное повреждение и с медиками покинул поле

25" Валенсия несколько поникла после пропущенного гола, а Арсенал уверенно контролирует мяч

22" Валенсия во второй раз неудачно исполняет угловой с левого фланга

17" ГОЛ!!!! Обамеянг забивает за Арсенал после ошибки Габриэля (Валенсия) и голевой передачи Ляказетта!

14" Валенсия упускает супер-шанс! Гайя пробивает по воротам и попадает в Гамейро в пару метрах от линии ворот. Арсенал очень сильно проседает справа в защите.

11" ГОЛ!!!! Гамейро забивает Арсеналу! Замыкает передачу вдоль ворот. Для Гамейро это второй мяч в этой Лиге Европы, а опасность вновь пришла с левого фланга

10" На поле оказалось два мяча и игрок Валенсии во время удара по воротам чуть в него не попал, судья почему-то не остановил игру

8" Валенсия перехватила инициативу и обостряет игру в основном через левый фланг

6" Навес с фланга на Гайя (Валенсия) завершился выносом защитниками Арсенала на угловой, из которого испанцы ничего не выжали

4" Прошел длинный пас на Родриго (Валенсия), но тот не сумел воспользоваться пространством и в итоге потерял мяч под давлением защитников Арсенала

2" Валенсия бросилась вперед с первых минут, однако Арсенал прибрал мяч к своим ногам

1" Арбитр Данни Маккели дал стартовый свисток! Игра началась!

Болельщики в ожидании важнейшего поединка для обоих команд

Арсенал и Валенсия прибыли на стадион "Месталья"

Слова наставников команд

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери:

"Мотивация у нас такая же, как и перед первым матчем. Шансы по-прежнему 50 на 50, и результат первого матча ничего для меня в этом отношении не поменял. Завтра нас ждет очень тяжелый матч", — рассказал Эмери на предматчевой пресс-конференции..

"Арсенал будет думать о победе. Чтобы победить, надо забивать. Нам противостоит хорошо организованная команда с надежной защитой, однако ей необходимо забивать. В атаке у Валенсии есть игроки очень высокого уровня. С большой вероятностью они могут завтра забить. Наша идея в том, чтобы надежно сыграть в обороне и воспользоваться своими шансами у чужих ворот. Но главное — это как мы будем завтра выглядеть на поле. 90 минут могут получиться очень долгими, и мы должны выглядеть солидно и провести качественный матч".

Главный тренер Валенсии Марселино Гарсия Тораль:

"Несомненно, у нас больше шансов, чтобы пройти дальше, если Месталья будет поддерживать нас от начала до самого конца. Это будет трудный матч, но мы знаем, что можем победить. Нас ожидает сражение с игроками высшего уровня, которые показали нам, что они используют любую ошибку. Мы постараемся сделать все, чтобы не совершать их", — рассказал Марселино на предматчевой пресс-конференции.

Валенсия в первом матче уступила со счетом 1:3 и теперь должна отыгрываться и побеждать с отрывом в два или больше мячей.

"Нам нужен счет 2:0. Я являюсь сторонником того, что нужно играть с умом и быть терпеливым. Атаковать и быть смелым. И мы должны защищаться на высшем уровне, это сможет привести нас к финалу Лиги Европы".

"Мы знаем, где у Арсенала слабые стороны, а где сильные. Они хороши в защите и у них есть невероятные игроки для игры на контратаках. Но нам нужно атаковать".

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у хозяев поля. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу Валенсии с коэффициентом 1.85, а на успех “канониров“ - 3.80. Ничью здесь оценили в 3.90.

Схожие коэффициенты дает букмекерская контора Bet365: победа Валенсии - 1.83, победа Арсенала - 3.75, ничья - 4.00.

Кратко по фактам

Арсенал и Валенсия сыграли между собой 5 матчей с 1980 года: 2 ничьи, одна победа Арсенала и две Валенсии, однако на прошлой недели команды сыграли 6-й матч и Арсенал сравнялся по победам;

До первого полуфинального матча команды встречались аж в 2003 году, когда Валенсия в групповом этапе ЛЧ 2002\2003 обыграла "канониров" 2:1, а на выезде расписала нулевую ничью;

Самый крупный счет (3:1) был зафиксирован на прошлой неделе в Лондоне;

Валенсия по пути к полуфиналу прошла Селтик, Краснодар и Вильярреа;

Арсенал по пути к Валенсии обыграл БАТЭ, Ренн и Наполи;

Для Валенсии это 10й полуфинал еврокубков, 7 из них были успешными;

Арсенал после победы в первом матче в 9 из 10 случаев выходил в финал.

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1" и "OLL.tv", начало встречи в 22:00.