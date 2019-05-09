Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Лиги Европы Челси - Айнтрахт.

В четверг, 9 мая, состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы сезона 2018/19. В частности, в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж сойдутся местный Челси и Айнтрахт. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

В первом матче команды сыграли в результативную ничью (1:1). Таким образом Челси для выхода в следующий раунд достаточно не пропустить. В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая, победитель этого противостояния сыграет с победителем пары Валенсия/Арсенал.

Составы команд

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Азар, Жиру, Виллиан.

Айнтрахт: Трапп, Фалетте, Хинтеррегер, Абрахам, Коста, Роде, Хасебе, Гачинович, Костич, Ребич, Йович

Онлайн-трансляция матча

Челси 1:1 Айнтрахт

(4:3 по пенальти)

Голы: Лофтус-Чик 28' - Йович 49'

Предупреждения: Ковачич 52', Аспиликуэта 82', Дзаппакоста 120' - Фалетте 39', Роде 40', Абрахам 90', Де Гузман 90+1'

Первый матч 1:1

Матч завершен! Челси шагает в финал Лиги Европы.

Серия пенальти

Азар забивает решающий удар! Челси побеждает!

Пасьенсия не забивает - Кепа парирует.

Давид Луис легко забивает.

Хинтеррегер пробил по центру Кепа поймал мяч.

Жоржиньо переиграл Траппа.

Де Гузман забивает.

Аспиликуэта не переиграл Траппа.

Йович забивает!

Баркли четко реализовал 11-метровый.

Первым бьет Алле - гол!

Лучшие моменты овертаймов:

Основное время матча истекло. Грядет серия пенальти.

2 минуты добавлено к матчу.

120' - Дзаппакоста нарушил правила.

120' - Удар Педро из-за пределов штрафной блокирован.

118' - Замена у гостей: Гачиновича меняет Пасьенсия.

116' - Аспиликуэта забил гол, однако, перед этим он нарушил правила на Траппе.

115' - Дзаппакоста пробил издали - Трапп перевел на угловой.

111' - Опасно! Эмерсон мощно пробил с острого угла - Трапп отбил перед собой.

Начался второй овертайм.

Первый экстра-тайм окончен. Перерыв.

105+2' - Дзаппакоста выносит мяч с линии ворот.

2 минуты добавлено к первому овертайму.

103' - Баркли пробил издали - рядом со штангой.

100' - Опасно! Давид Луис выносит мяч с ленточки после удара Алле с линии вратарской.

96' - Замена у Челси: вместо Жиру вышел Игуаин.

95' - Аспиликуэта пробил слету после подачи с углового - выше ворот.

93' - Баркли пробил издали - выше ворот.

Начался первый овертайм.

Лучшие моменты 2-го тайма:

Второй тайм окончен. Перерыв.

90+2' -Замена у гостей: Алле сменил Ребича.

90+1' - Де Гузман получил предупреждение.

5 минут добавлено ко 2-му тайму.

90' - Абрахам нарушил правила.

88' - Жиру пробил с линии штрафной - Трапп отбил перед собой, а затем подобрал мяч.

87' - Трапп поймал мяч после навеса с правого фланга.

85' - Замена у Челси: Баркли меняет Лофтуса-Чика.

85' - Де Гузман со штрафного пробил в "стенку"ю

82' - Аспиликуэта фолом остановил опасную контр-атаку - предупреждение.

77' - Опасно! Дзаппакоста пробил издали - Трапп отбил перед собой.

74' - Гачинович оказался в офсайде.

73' - Замена у Челси: Дзаппакоста меняет Кристенсена.

71' - Давид Луис пробил издали - мимо.

70' - Замена у гостей: де Гузман меняет Роде.

63' - Удар Роде с линии штрафной заблокирован.

62' - Замена у Челси: Педро поменял Виллиана.

62' - Ребич пробил издали - мимо ворот.

60' - Костич пробил издали - рядом со штангой.

60' - Кепа отбил мяч после удара Гачиновича.

57' - Опасно! Виллиан пробил с острого ушла - Трапп поймал мяч.

56' - Хинтеррегер пробил головой по своим воротам - Трапп на месте.

52' - Ковачич жестко сыграл в центре поля - предупреждение.

51' - Опасно! Жиру пробил с метров 16-и - мимо ворот.

Видео гола Йовича:

49' - Гол! Йович реализовал выход один на один.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты первого тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

40' - Опасно! Лофтус-Чик пробивал из убойной позиции - рядом со штангой.

39' - Фалетте получил предупреждение.

35' - Лондонцы контролируют ход встречи.

Видео гола Лофтуса-Чика:

28' - Гол! Лофтус-Чик забивает ударом с острого угла.

24' - Опасно! Хасебе вынес мяч с ленточки ворот после удара головой Давида Луиса.

23' - Опасно! Трапп отбил мяч после удара в упор от Жиру.

14' - Опасно! Кепа выручает Челси после удара слету от Косты.

14' - Костич пробил низом со штрафного - удар заблокирован.

13' - Жоржиньо сыграл рукой возле своей штрафной.

11' - Удар Азара с острого угла заблокирован - угловой для Челси.

10' - Трапп вновь в игре - кипер поймал мяч после заброса на Азара.

8' - Трапп поймал мяч после навеса с левого фланга.

4' - Йович пробил головой после подачи с углового - Кепа поймал мяч.

Матч начался!

Разминка завершена:

Все готово к началу поединка:

В раздевалке Айнтрахта царит порядок:

Футболисты Челси прибыли на стадион:

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 2", начало эфира в 21:50. Отметим, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Прогноз букмекеров

Специалисты в этой встрече отдают предпочтение англичанам. Так на победу хозяев принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Успех немцев оценивается в 8,5. Ничейный исход также маловероятен - 5.

Слова тренеров

"Наша задача — выйти в финал и выиграть турнир. Мы считаем, что это очень важный матч. Нам противостоит опасный соперник, так что это непросто. Айнтрахт очень динамичен, агрессивен в отборе, опасен в атаке. Особенно, когда пользуется свободным пространством в контратаках. У Канте возникли проблемы с бедром. Не очень серьезные, но ему надо отдохнуть пару недель. Он может вернуться только к финалу.

Мы говорили о предсезонной подготовке, но не о покупателях. Главная задача — выиграть трофеи, сделать так, чтобы игроки прогрессировали, как это случилось с Каллумом Хадсоном-Одои, Рубеном Лофтус-Чиком и с более возрастными ребятами, как Росс Баркли", — цитирует Маурицио Сарри официальный сайт УЕФА.

"Когда заходишь настолько далеко, хочешь сыграть в финале. Мы хотели бы провести здесь фантастический матч, полностью отдаться борьбе и сыграть на Стэмфорд Бридж со всей страстью. Важно, что мы делаем что-то историческое. Здесь много журналистов из Лондона и из Германии, и это делает нас очень гордыми.

Неважно, кто твой соперник, ты просто хочешь быть в финале. Игра с Челси будет отличным зрелищем. То, как они играют, просто фантастично. Я думаю, что они будут играть основной, они достигли своей цели в Премьер-лиге и теперь хотят попасть в финал Лиги Европы", - заявил на пресс-конференции перед матчем главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер.