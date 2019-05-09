Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)

В четверг, 9 мая, состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы сезона 2018/19. В частности, в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж сойдутся местный Челси и Айнтрахт. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.
В первом матче команды сыграли в результативную ничью (1:1). Таким образом Челси для выхода в следующий раунд достаточно не пропустить. В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая, победитель этого противостояния сыграет с победителем пары Валенсия/Арсенал.
Составы команд
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Азар, Жиру, Виллиан.
Айнтрахт: Трапп, Фалетте, Хинтеррегер, Абрахам, Коста, Роде, Хасебе, Гачинович, Костич, Ребич, Йович
Онлайн-трансляция матча
Челси 1:1 Айнтрахт
(4:3 по пенальти)
Голы: Лофтус-Чик 28' - Йович 49'
Предупреждения: Ковачич 52', Аспиликуэта 82', Дзаппакоста 120' - Фалетте 39', Роде 40', Абрахам 90', Де Гузман 90+1'
Первый матч 1:1
Матч завершен! Челси шагает в финал Лиги Европы.
Серия пенальти
Азар забивает решающий удар! Челси побеждает!
Пасьенсия не забивает - Кепа парирует.
Давид Луис легко забивает.
Хинтеррегер пробил по центру Кепа поймал мяч.
Жоржиньо переиграл Траппа.
Де Гузман забивает.
Аспиликуэта не переиграл Траппа.
Йович забивает!
Баркли четко реализовал 11-метровый.
Первым бьет Алле - гол!
Лучшие моменты овертаймов:
Основное время матча истекло. Грядет серия пенальти.
2 минуты добавлено к матчу.
120' - Дзаппакоста нарушил правила.
120' - Удар Педро из-за пределов штрафной блокирован.
118' - Замена у гостей: Гачиновича меняет Пасьенсия.
116' - Аспиликуэта забил гол, однако, перед этим он нарушил правила на Траппе.
115' - Дзаппакоста пробил издали - Трапп перевел на угловой.
111' - Опасно! Эмерсон мощно пробил с острого угла - Трапп отбил перед собой.
Начался второй овертайм.
Первый экстра-тайм окончен. Перерыв.
105+2' - Дзаппакоста выносит мяч с линии ворот.
2 минуты добавлено к первому овертайму.
103' - Баркли пробил издали - рядом со штангой.
100' - Опасно! Давид Луис выносит мяч с ленточки после удара Алле с линии вратарской.
96' - Замена у Челси: вместо Жиру вышел Игуаин.
95' - Аспиликуэта пробил слету после подачи с углового - выше ворот.
93' - Баркли пробил издали - выше ворот.
Начался первый овертайм.
Лучшие моменты 2-го тайма:
Второй тайм окончен. Перерыв.
90+2' -Замена у гостей: Алле сменил Ребича.
90+1' - Де Гузман получил предупреждение.
5 минут добавлено ко 2-му тайму.
90' - Абрахам нарушил правила.
88' - Жиру пробил с линии штрафной - Трапп отбил перед собой, а затем подобрал мяч.
87' - Трапп поймал мяч после навеса с правого фланга.
85' - Замена у Челси: Баркли меняет Лофтуса-Чика.
85' - Де Гузман со штрафного пробил в "стенку"ю
82' - Аспиликуэта фолом остановил опасную контр-атаку - предупреждение.
77' - Опасно! Дзаппакоста пробил издали - Трапп отбил перед собой.
74' - Гачинович оказался в офсайде.
73' - Замена у Челси: Дзаппакоста меняет Кристенсена.
71' - Давид Луис пробил издали - мимо.
70' - Замена у гостей: де Гузман меняет Роде.
63' - Удар Роде с линии штрафной заблокирован.
62' - Замена у Челси: Педро поменял Виллиана.
62' - Ребич пробил издали - мимо ворот.
60' - Костич пробил издали - рядом со штангой.
60' - Кепа отбил мяч после удара Гачиновича.
57' - Опасно! Виллиан пробил с острого ушла - Трапп поймал мяч.
56' - Хинтеррегер пробил головой по своим воротам - Трапп на месте.
52' - Ковачич жестко сыграл в центре поля - предупреждение.
51' - Опасно! Жиру пробил с метров 16-и - мимо ворот.
Видео гола Йовича:
49' - Гол! Йович реализовал выход один на один.
Начался второй тайм.
Лучшие моменты первого тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
40' - Опасно! Лофтус-Чик пробивал из убойной позиции - рядом со штангой.
39' - Фалетте получил предупреждение.
35' - Лондонцы контролируют ход встречи.
Видео гола Лофтуса-Чика:
28' - Гол! Лофтус-Чик забивает ударом с острого угла.
24' - Опасно! Хасебе вынес мяч с ленточки ворот после удара головой Давида Луиса.
23' - Опасно! Трапп отбил мяч после удара в упор от Жиру.
14' - Опасно! Кепа выручает Челси после удара слету от Косты.
14' - Костич пробил низом со штрафного - удар заблокирован.
13' - Жоржиньо сыграл рукой возле своей штрафной.
11' - Удар Азара с острого угла заблокирован - угловой для Челси.
10' - Трапп вновь в игре - кипер поймал мяч после заброса на Азара.
8' - Трапп поймал мяч после навеса с левого фланга.
4' - Йович пробил головой после подачи с углового - Кепа поймал мяч.
Матч начался!
Разминка завершена:
Warm-ups done.
It's almost time...#CHEFRA pic.twitter.com/kMToqG4tgz
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 мая 2019 г.
Все готово к началу поединка:
В раздевалке Айнтрахта царит порядок:
Die Bank: Rönnow (ETW), Ndicka, Fernandes, de Guzman, Haller, Chandler, Paciencia#CHESGE #SGEuropa pic.twitter.com/0FBmNVr2fO
— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 9 мая 2019 г.
Футболисты Челси прибыли на стадион:
Focused. #CHEFRA pic.twitter.com/6tB1ashjXE
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 мая 2019 г.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 2", начало эфира в 21:50. Отметим, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.
Прогноз букмекеров
Специалисты в этой встрече отдают предпочтение англичанам. Так на победу хозяев принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Успех немцев оценивается в 8,5. Ничейный исход также маловероятен - 5.
Слова тренеров
"Наша задача — выйти в финал и выиграть турнир. Мы считаем, что это очень важный матч. Нам противостоит опасный соперник, так что это непросто. Айнтрахт очень динамичен, агрессивен в отборе, опасен в атаке. Особенно, когда пользуется свободным пространством в контратаках. У Канте возникли проблемы с бедром. Не очень серьезные, но ему надо отдохнуть пару недель. Он может вернуться только к финалу.
Мы говорили о предсезонной подготовке, но не о покупателях. Главная задача — выиграть трофеи, сделать так, чтобы игроки прогрессировали, как это случилось с Каллумом Хадсоном-Одои, Рубеном Лофтус-Чиком и с более возрастными ребятами, как Росс Баркли", — цитирует Маурицио Сарри официальный сайт УЕФА.
"Когда заходишь настолько далеко, хочешь сыграть в финале. Мы хотели бы провести здесь фантастический матч, полностью отдаться борьбе и сыграть на Стэмфорд Бридж со всей страстью. Важно, что мы делаем что-то историческое. Здесь много журналистов из Лондона и из Германии, и это делает нас очень гордыми.
Неважно, кто твой соперник, ты просто хочешь быть в финале. Игра с Челси будет отличным зрелищем. То, как они играют, просто фантастично. Я думаю, что они будут играть основной, они достигли своей цели в Премьер-лиге и теперь хотят попасть в финал Лиги Европы", - заявил на пресс-конференции перед матчем главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер.