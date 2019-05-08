Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Новости спорта: 8 мая Аякс принимает Тоттенхэм в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов.

Сегодня, 8 мая, в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2019/20 Аякс - Тоттенхэм. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу бригада рефери из Германии во главе с Феликcом Брыхом. Напомним, в первом матче Аякс сенсационно добыл минимальную победу над англичанами со счетом 0:1.

В финале Лиги чемпионов победитель этого противостояния сразится с Ливерпулем, который вчера крупно обыграл Барселону и по сумме двух матчей прошел дальше.

Составы команд

Аякс: Онана (В), де Лихт (К), ван де Беек, Давид Нерес, Тадич, Мазрауи, Блинд, Шене, Ф. де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

Тоттенхэм: Льорис (В)(К), Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон Хын Мин, Ваньяма, Сиссоко, Алли, Эриксен, Лукас Моура.

Текстовая онлайн-трансляция матча

Время для разминки:

Шикарные виды стадиона "Йохан Кройфф Арена":

У Аякса сегодня будет колоссальная поддержка:

Раздевалка хозяев за час до поединка:

Тоттенхэм прибыл на стадион:

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканала "Футбол 2", начало эфира в 21:50 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, футболисты Аякса являются фаворитами ответного полуфинала ЛЧ. На победу хозяев принимают ставки с коэффициентом 2,12, успех гостей оценивается в 3,45. Ничейный исход - маловероятен (3,6).

Слова тренеров

"Аякс был очень хорош в Лондоне в первые полчаса. Это талантливая команда с сильными игроками и очень хорошим тренером. Она всецело заслужила играть на этой стадии. Все наши футболисты очень важны. Сон Хын Мин пропустил первый матч, и он главный, кто расстроился после красной карточки в субботу. Однако куда важнее игра команды в целом. Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу на завтра, но ничто еще не решено. Мы знаем, что должны выигрывать и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас. Нас ждет увлекательный матч. Здорово участвовать в полуфинале. Нам нужно больше свободы, чтобы хорошо сыграть завтра, ведь нам нечего терять.

Йохан Кройфф был гением, которым я всегда восторгался. Почти 20 лет я жил в одном с ним городе, но на другой его стороне. Я играл с его сыном Жорди. Он дарил вдохновение и был невероятным человеком. Мне очень приятно находиться здесь сейчас и готовиться к полуфиналу Лиги чемпионов. Никто и не думал, что в последнюю неделю сезона у нас будет возможность выйти в финал Лиги чемпионов. Надо получить удовольствие от этого момента и верить в успех. Мы сейчас как во сне. Пять лет назад нашей задачей было ликвидировать разницу между нами и четверкой топ-клубов Англии. Затем — выйти в Лигу чемпионов. Затем — выйти в 1/8 финала. И вот мы играем в полуфинале. Никто не ожидал, что мы трижды подряд будем играть в Лиге чемпионов и дойдем до этой ее стадии. Ян Вертонген заработал лишь рассечение носа. Многие футболисты продолжали играть в таких обстоятельствах. Если завтра он будет в форме, а мы в это верим, то дадим ему возможность сыграть. Не думаю, что ему нужна маска. Все было не так серьезно", — цитирует главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино пресс-служба УЕФА.

"Последние 60 минут первого матча нам удались на славу. Вся команда блестяще действовала в обороне. Но в атаке нужно прибавлять. Надо лучше читать игру и чувствовать, что надо сделать для победы. На прошлой неделе мы забили важный гол на выезде. Завтрашняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам. В матче с любым представителем Премьер-лиги темп будет выше, чем обычно. Нам снова надо прыгнуть выше головы. Это и будет главным испытанием завтра вечером", — цитирует главного тренера Аякса Эрика тен Хага пресс-службу УЕФА.

Интересные факты

- Аякс близок к первому за 23 года финалу Лиги чемпионов.

- В Лиге чемпионов команда, которая проигрывала домашний матч, лишь раз попадала в финал. Это сделал Аякс против Панатинаикоса в полуфинале Лиги чемпионов 19995/96.

- Тоттенхэм в последний раз играл в полуфинале главного еврокубка 57 лет назад, Аякс в последний раз добивался подобного результата в 1997 году.

- Команды встречались в еврокубках лишь раз: в Кубке кубков 1981/82 англичане в 2-матчевой дуэли разгромили соперника со счетом 6:1 (1:3, 0:3).