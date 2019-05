Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Сегодня, 8 мая, в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2019/20 Аякс - Тоттенхэм. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу бригада рефери из Германии во главе с Феликcом Брыхом. Напомним, в первом матче Аякс сенсационно добыл минимальную победу над англичанами со счетом 0:1.

В финале Лиги чемпионов победитель этого противостояния сразится с Ливерпулем, который вчера крупно обыграл Барселону и по сумме двух матчей прошел дальше.

Составы команд

Аякс: Онана (В), де Лихт (К), ван де Беек, Давид Нерес, Тадич, Мазрауи, Блинд, Шене, Ф. де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

Тоттенхэм: Льорис (В)(К), Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон Хын Мин, Ваньяма, Сиссоко, Алли, Эриксен, Лукас Моура.

Текстовая онлайн-трансляция матча

Время для разминки:

The lads are out to warm up! #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/cTb8MOO7E1

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 мая 2019 г.