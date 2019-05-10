Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы

Новости спорта: В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы 2018/19 лондонский "Челси" принимал "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой английской клуба в серии пенальти — 4:3.

Команды забили по одному голу в основное время игры — отличились полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик и нападающий "Айнтрахта" Лука Йович. В двух дополнительных 15-минутных таймах счёт остался прежним. Серию пенальти лучше провели хозяева — 4:3.

Челси 1:1 Айнтрахт

(4:3 по пенальти)

Голы: Лофтус-Чик 28' - Йович 49'

Предупреждения: Ковачич 52', Аспиликуэта 82', Дзаппакоста 120' - Фалетте 39', Роде 40', Абрахам 90', Де Гузман 90+1'

Первый матч 1:1

В первом матче полуфинала, который состоялся 2 мая во Франкфурте-на-Майне на стадионе "Коммерцбанк-Арена", "Челси" и "Айнтрахт" не выявили победителя — 1:1. Таким образом, в финал вышли лондонцы, а немецкий клуб покинул турнир.

В финале Лиги Европы "Челси" сыграет с "Арсеналом", который в полуфинале оказался сильнее "Валенсии" (3:1, 4:2).