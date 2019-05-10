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Пятница, 10.05.2019
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Сарри - о выходе Челси в финал Лиги Европы

Сарри - о выходе Челси в финал Лиги Европы
08:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал, что во втором тайме у его команды была паника.

Главный тренер лондонского Челси Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды над Айнтрахтом в серии пенальти в полуфинале Лиги Европы.

"Я думаю, мы сыграли очень хорошо в первом тайме, а после перерыва у нас возникли проблемы. Мы пропустили гол, и на протяжении десяти минут находились в панике.

Мы выглядели лучше в дополнительное время, но мы устали и было сложно победить, не доводя все до серии послематчевых пенальти.

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Мы не могли рассчитывать на Канте, Рюдигера и Хадсона-Одои, а затем по ходу матча повреждения получили Кристенсен и Лофтус-Чик. Было нелегко, но, тем не менее, мы в финале Лиги Европы", — приводит слова Маурицио Сарри BBC.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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