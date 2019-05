Названы претенденты на звания игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага.

Хет-трик Обамеянга и гол Ляказетта помогли «Арсеналу» обыграть на выезде «Валенсию» (4:2). В другом полуфинальном матче мяч Лофтус-Чика и 3 сейва Кепы помогли «Челси» взять верх над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 – по пенальти).

