Эмери - о выходе Арсенала в финал Лиги Европы

Новости спорта: Эмери вывел свою команду в четвертый финал Лиги Европы. В трех предыдущих он побеждал.

Главного тренера Арсенала Унаи Эмери прокомментировал выход Арсенала в финал Лиги Европы. Испанец заявил, что его опыт побеждать в турнире может быть полезен и сейчас.

"Я очень горд за игроков Арсенала, а также болельщиков клуба. Футболисты сделали все, что было в их силах. Мы можем гордиться нашим клубом.

Мой прошлый успешный опыт в Лиге Европы может пригодиться нам и сейчас. Очень сложно играть в финале, но нам удалось воспользоваться возможностью. Что ж, мы рады!.

Мы знали, что нужно сохранять спокойствие после пропущенного гола и держать под контролем свои эмоции. Очень сложно забить четыре мяча Валенсии, так как это очень организованная команда. Быстрый забитый мяч в ответ придал нам уверенности. Мы знаем, что наши нападающие умеют реализовывать моменты", — приводит слова Эмери BBC.