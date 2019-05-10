Сарри покорилось уникальное достижение в Лиге Европы

Новости спорта: Победа позволила главному тренеру Челси Маурицио Сарри стать первым итальянским тренером, команда которого сыграет в финале Лиги Европы.

Челси вчера прошел в финал Лиги Европы. Лондонская команда после 1:1 в основное время обыграла Айнтрахт лишь в серии пенальти.

Эта победа позволила главному тренеру Челси Маурицио Сарри стать первым итальянским тренером, команда которого сыграет в финале Лиги Европы. В последний раз итальянцы доходили до этой стадии еще когда турнир не назывался Лига Европы — в сезоне-1998/99 Парма, тренером которой был Альберто Малезани, выиграла Кубок УЕФА.

Сам Сарри мог и раньше выйти в финал Лиги Европы. Будучи главным тренером Наполи в сезоне-2014/15, он был остановлен Днепром.

В этом сезоне в финал еврокубков вышли четыре английских команды: Ливерпуль и Тоттенхэм (Лига чемпионов), Арсенал и Челси (Лига Европы). Примечательно, что тренерами этих команд являются не англичане: помимо итальянца Сарри, с командами работают Юрген Клопп (Германия), Маурисио Почеттино (Аргентина), Унаи Эмери (Испания).

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Двумя днями ранее, 29 мая, в финале Лиги Европы, который состоится в Баку, встретятся Арсенал и Челси.