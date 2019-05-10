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Пятница, 10.05.2019
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Сарри покорилось уникальное достижение в Лиге Европы

Сарри покорилось уникальное достижение в Лиге Европы
10:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Победа позволила главному тренеру Челси Маурицио Сарри стать первым итальянским тренером, команда которого сыграет в финале Лиги Европы.

Челси вчера прошел в финал Лиги Европы. Лондонская команда после 1:1 в основное время обыграла Айнтрахт лишь в серии пенальти.

Эта победа позволила главному тренеру Челси Маурицио Сарри стать первым итальянским тренером, команда которого сыграет в финале Лиги Европы. В последний раз итальянцы доходили до этой стадии еще когда турнир не назывался Лига Европы — в сезоне-1998/99 Парма, тренером которой был Альберто Малезани, выиграла Кубок УЕФА.

Сам Сарри мог и раньше выйти в финал Лиги Европы. Будучи главным тренером Наполи в сезоне-2014/15, он был остановлен Днепром.

Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы

В этом сезоне в финал еврокубков вышли четыре английских команды: Ливерпуль и Тоттенхэм (Лига чемпионов), Арсенал и Челси (Лига Европы). Примечательно, что тренерами этих команд являются не англичане: помимо итальянца Сарри, с командами работают Юрген Клопп (Германия), Маурисио Почеттино (Аргентина), Унаи Эмери (Испания).

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Двумя днями ранее, 29 мая, в финале Лиги Европы, который состоится в Баку, встретятся Арсенал и Челси.

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Лига Европы, ФК Челси, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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