Зинченко рассказал о продлении контракта с Ман Сити

Новости спорта: Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о ходе переговоров по новому контракту.

В начале мая сообщалось, что Зинченко согласовал с Манчестер Сити условия нового контракта. Менеджер Горожан Пеп Гвардиола рассчитывает на украинца и видит именно его в качестве основного левого защитника команды.

По словам хавбека, информация о согласованном договоре пока не соответствует действительности. Хотя в данный момент этот вопрос находится на стадии переговоров.

«Я еще ничего не то, чтобы не обсуждал или не разговаривал, просто все в стадии переговоров. Поэтому приоткрыть какие-то карты невозможно. Все эти сообщения, что я согласовал новый контракт, сильно преувеличены. У меня еще несколько лет контракта с этим клубом, за который я готов выходить и сражаться. Я счастлив быть здесь, но все эти сообщения о новом соглашении – разговоры и не более того», — сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу Manchester City Ukraine.

«Не читаю о себе практически ничего. Те же комментарии в Инстаграме. У каждого свое мнение. Но опять же, это моя жизнь и мой путь в футболе, и только мне.

Также украинец оставил лестный отзыв о работе с менеджером Пепом Гвардиолой. Он подчеркнул, что готов отдавать последние силы на поле ради тренера.

«Отношения с Гвардиолой? Как тренера и игрока. Но с моей стороны, отношение как к тренеру, за которого я готов умирать на футбольное поле».

Ранее Зинченко признался, что несколько раз думал об уходе из Манчестер Сити.

Зинченко пополнил состав Ман Сити летом 2016 года, перейдя из российской Уфы за 2 миллиона евро.

Постепенно украинец стал получать место в основном составе, играя на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне на cчету 22-летнего Зинченко 27 матчей во всех турнирах за Горожан и 1 забитый мяч.

Манчестер Сити в шаге от чемпионского титула АПЛ в нынешнем сезоне. В воскресенье, 12 мая, команда Пепа Гвардиолы встретится с Брайтоном.