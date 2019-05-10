Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Усику не придется делать операцию
Усику не придется делать операцию
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Зинченко рассказал о продлении контракта с Ман Сити

Зинченко рассказал о продлении контракта с Ман Сити
11:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о ходе переговоров по новому контракту.

В начале мая сообщалось, что Зинченко согласовал с Манчестер Сити условия нового контракта. Менеджер Горожан Пеп Гвардиола рассчитывает на украинца и видит именно его в качестве основного левого защитника команды.

По словам хавбека, информация о согласованном договоре пока не соответствует действительности. Хотя в данный момент этот вопрос находится на стадии переговоров.

«Я еще ничего не то, чтобы не обсуждал или не разговаривал, просто все в стадии переговоров. Поэтому приоткрыть какие-то карты невозможно. Все эти сообщения, что я согласовал новый контракт, сильно преувеличены. У меня еще несколько лет контракта с этим клубом, за который я готов выходить и сражаться. Я счастлив быть здесь, но все эти сообщения о новом соглашении – разговоры и не более того», — сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу Manchester City Ukraine.

Одноклубник Зинченко хочет продолжить карьеру в Испании

«Не читаю о себе практически ничего. Те же комментарии в Инстаграме. У каждого свое мнение. Но опять же, это моя жизнь и мой путь в футболе, и только мне.

Также украинец оставил лестный отзыв о работе с менеджером Пепом Гвардиолой. Он подчеркнул, что готов отдавать последние силы на поле ради тренера.

«Отношения с Гвардиолой? Как тренера и игрока. Но с моей стороны, отношение как к тренеру, за которого я готов умирать на футбольное поле».

Ранее Зинченко признался, что несколько раз думал об уходе из Манчестер Сити.

Зинченко пополнил состав Ман Сити летом 2016 года, перейдя из российской Уфы за 2 миллиона евро.

Постепенно украинец стал получать место в основном составе, играя на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне на cчету 22-летнего Зинченко 27 матчей во всех турнирах за Горожан и 1 забитый мяч.

Манчестер Сити в шаге от чемпионского титула АПЛ в нынешнем сезоне. В воскресенье, 12 мая, команда Пепа Гвардиолы встретится с Брайтоном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь