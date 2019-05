Боруссия представила форму на следующий сезон

Дортмундская Боруссия презентовала домашнюю форму, в которой будет играть в сезоне 2019/2020. Новая амуниция «шмелей» от Puma выполнена в традиционной для клуба черно-желтой расцветке. Кроме этого, на воротнике и рукавах будут присутствовать черные полосы, а на плечах – необычный узор.

Напомним, ранее сообщалось, что Боруссия ведет борьбу с Ливерпулем за одного из талантов Бундеслиги.

Также Санчо установил уникальный рекорд Бундеслиги. Парень войдет в историю.

Home is where the heart is



Introducing our 2019/20 @pumafootball home kit!



https://t.co/tuARHCdcC4 pic.twitter.com/WTw54biPUl