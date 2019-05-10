Боруссия представила форму на следующий сезон

Дортмундская Боруссия презентовала домашнюю форму, в которой будет играть в сезоне 2019/2020. Новая амуниция «шмелей» от Puma выполнена в традиционной для клуба черно-желтой расцветке. Кроме этого, на воротнике и рукавах будут присутствовать черные полосы, а на плечах – необычный узор.
Напомним, ранее сообщалось, что Боруссия ведет борьбу с Ливерпулем за одного из талантов Бундеслиги.
Также Санчо установил уникальный рекорд Бундеслиги. Парень войдет в историю.
Home is where the heart is— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 9 мая 2019 г.
Introducing our 2019/20 @pumafootball home kit!
https://t.co/tuARHCdcC4 pic.twitter.com/WTw54biPUl
Кроме этого, Хосеп Гвардиола достаточно жестко прошелся по Джейдону Санчо и осудил игрока.