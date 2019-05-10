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Пятница, 10.05.2019
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Боруссия представила форму на следующий сезон

Боруссия представила форму на следующий сезон
12:31 Сегодня Телеграф ФК Боруссия Д

Новости спорта: Новая амуниция «шмелей» от Puma выполнена в традиционной для клуба черно-желтой расцветке.

Дортмундская Боруссия презентовала домашнюю форму, в которой будет играть в сезоне 2019/2020. Новая амуниция «шмелей» от Puma выполнена в традиционной для клуба черно-желтой расцветке. Кроме этого, на воротнике и рукавах будут присутствовать черные полосы, а на плечах – необычный узор.

Напомним, ранее сообщалось, что Боруссия ведет борьбу с Ливерпулем за одного из талантов Бундеслиги.

Также Санчо установил уникальный рекорд Бундеслиги. Парень войдет в историю.

Кроме этого, Хосеп Гвардиола достаточно жестко прошелся по Джейдону Санчо и осудил игрока.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола.
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