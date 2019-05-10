Цыганков признан лучшим футболистом апреля в УПЛ

Новости спорта: Капитан Динамо победил с серьезным отрывом от преследователей.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков признан лучшим футболистом украинской Премьер-лиги в апреле, о чем сообщает официальный сайт организации.

В голосовании Цыганков набрал 31% об общего числа голосов. У ближайших преследователей киевлянина, полузащитника Ворсклы Артема Габелка — 20%, у полузащитника Александрии Валерия Лучкевича — 11%.

В апреле Цыганков признавался лучшим игроком 23 и 24 туров УПЛ, в матчах которых капитан Динамо забивал победные мячи для своей команды в ворота Зари и Мариуполя.

В нынешнем сезоне Цыганков провел за Динамо 42 матча во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 14 результативных передач.