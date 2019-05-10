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Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура УПЛ

Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура УПЛ
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Программу 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги откроет матч на стадионе им. В.Бойко в Мариуполе.

Стартовый поединок тура "Мариуполь" - "Львов", который начнется в 14.00 в субботу, 11 мая, будет транслировать телеканал "Футбол 2".

Первый игровой день тура продолжат матчи киевского "Динамо" и луганской "Зари" (17.00; "2+2"), донецкого "Шахтера" и "Александрии" (19.30; "Футбол 2").

Завершится 28-й тур в воскресенье, 12 мая. "Арсенал-Киев" встретится с одесским "Черноморцем" (14.00; "Футбол 1"), черниговская "Десна" сыграет с донецким "Олимпиком" (14.00; "Футбол 2"), а полтавская "Ворскла" сойдется со львовскими "Карпатами" (19.30; "Футбол 1").

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Турнирное положение после 27-ми туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 70 очков, "Динамо" - 61, "Александрия" - 48, "Заря" - 38, "Мариуполь" - 36, "Львов" - 30.

вторая шестерка - "Десна" - 35, "Ворскла" - 34, "Олимпик" - 28, "Карпаты" - 25, "Арсенал-Киев" - 24, "Черноморец" - 21.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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