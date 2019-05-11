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Суарес не сыграет в финале Кубка Испании

Суарес не сыграет в финале Кубка Испании
03:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Нападающий Барселоны Луис Суарес пропустит остаток сезона из-за проблем со здоровьем.

Суарес получил повреждение колена и будет вынужден перенести операцию. Как сообщает издание Marca, уругвайский форвард пропустит оставшиеся матчи сезона и не сможет принять участие в финале Кубка Испании против Валенсии. Кроме того, под угрозой находится участие 32-летнего игрока в Кубке Америки.

В текущем сезоне Суарес провел 49 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 25 голов и совершив 13 ассистов.

Матч Барселона – Валенсия в финале Кубка Испании состоится в Севилье 25 мая.

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Ранее сообщалось, что Барселона достигла договоренности по трансферу Антуана Гризманна.

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ФК Барселона, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
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