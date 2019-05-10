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Ярмоленко начал тренировки в общей группе Вест Хэма

Ярмоленко начал тренировки в общей группе Вест Хэма
18:31 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко уже приступил к тренировкам в общей группе своей команды, об этом сообщил главный тренер Молотобойцев Мануэль Пеллегрини.

«Ярмоленко уже тренируется вместе с остальным составом команды. Он не сможет играть в этом сезоне, но работает на 100%», — цитирует Пеллегрини официальный твиттер Вест Хэма.

Напомним, украинский вингер продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой не играет с октября прошлого года и не выйдет на поле до конца нынешнего сезона.

Таким образом, Ярмоленко сохраняет шансы восстановиться к матчам сборной Украины против Сербии и Люксембурга, которые состоятся 6 и 10 июня соответственно.

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Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом прошлого года из дортмундской Боруссии за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за Молотобойцев, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

В последнем туре АПЛ Вест Хэм, занимающий 11-е место в турнирной таблице, сыграет на выезде против Уотфорда.

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Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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