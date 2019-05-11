Клопп рассказал о состоянии Фирмино и Салаха перед решающими матчами сезона

Новости спорта: Юрген Клопп поделился информацией о травмированных игроках.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как обстоят дела с травмированными нападающими команды Фирмино и Мохамеда Салаха, которые пропустили ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против Барселоны.

"Фирмино не сможет сыграть с Вулверхэмптоном, но до финала Лиги чемпионов еще есть время и его должно хватить для восстановления. Салах неплохо выглядел во время празднования победы над Барселоной. Вчера и позавчера у него были пробежки, а сегодня он проведет тренировку", - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, Ливерпуль совершил камбэк в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Барселоны и вышел в финал турнира, где сыграет с Тоттенхэмом 1 июня.