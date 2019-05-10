Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Ломаченко может заработать рекордный гонорар за бой с Кэмпбеллом
Ломаченко может заработать рекордный гонорар за бой с Кэмпбеллом
В Японии стартовала первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду-2020
В Японии стартовала первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду-2020
Определена команда недели в Лиге Европы по итогам матчей 9.05.2019
Определена команда недели в Лиге Европы по итогам матчей 9.05.2019

Экс-футболист Динамо Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-20

Экс-футболист Динамо Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-20
17:54 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта: Огнен Вукоевич получил тренерское назначение на родине.

Как сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, Огнен назначен наставником сборной U-20 вместо отправленного в отставку Роберта Ярни.

— Я благодарен руководству федерации, возглавляемой президентом Шукером, за выраженное доверие. Я чрезвычайно мотивирован работать с лучшими хорватскими молодыми игроками, и я думаю, что могу помочь им своим опытом и энергией. Хорватия признана в мире именно как школа молодых игроков. талантов, которые всегда были в Хорватии. Могу пообещать, что буду усердно работать, чтобы помочь всем членам команды развиваться, — подчеркнул Вукоевич на церемонии назначения.

Экс-легионер Динамо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Продолжит ли хорват, в связи с новым назначением, работать в структуре «Динамо», пока не сообщается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Огнен Вукоевич, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь