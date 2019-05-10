Экс-футболист Динамо Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-20

Новости спорта: Огнен Вукоевич получил тренерское назначение на родине.

Как сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, Огнен назначен наставником сборной U-20 вместо отправленного в отставку Роберта Ярни.

— Я благодарен руководству федерации, возглавляемой президентом Шукером, за выраженное доверие. Я чрезвычайно мотивирован работать с лучшими хорватскими молодыми игроками, и я думаю, что могу помочь им своим опытом и энергией. Хорватия признана в мире именно как школа молодых игроков. талантов, которые всегда были в Хорватии. Могу пообещать, что буду усердно работать, чтобы помочь всем членам команды развиваться, — подчеркнул Вукоевич на церемонии назначения.

Продолжит ли хорват, в связи с новым назначением, работать в структуре «Динамо», пока не сообщается.