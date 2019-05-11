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Погба: Статистика Месси и Роналду - исключение, а не норма

Погба: Статистика Месси и Роналду - исключение, а не норма
01:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что добиваться результата в 20 забитых мячей за сезон очень сложно.

"Футбол сильно изменился. Я вырос, наблюдая за выступлениями великих чемпионов, настоящих легенд, таких как Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Франческо Тотти и многих других. Все они были чемпионами, лучшими в мире, но, пожалуй, многие из них не забивали более 20 голов за сезон. Сейчас данные, статистика, цифры часто кажутся единственным параметром оценки игры.

С одной стороны, это хорошо, это часть эволюции современного футбола и желания играть всё больше и больше с мячом. Но мы часто забываем о том, как трудно было забить больше 20 мячей даже топовым игрокам. Сегодня сделать это, возможно, даже сложнее, потому что дистанция между топ-командами сократилась, особенно это заметно в ведущих турнирах.

Месси и Роналду показали в последние годы: делать то, что они делали, и поддерживать такие статистические показатели — это исключение, а не норма. Если форвард сегодня забивает 10 или 15 голов, ему, скорее всего, скажут, что этого недостаточно. Но работа игрока должна оцениваться иначе.

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Мы должны помнить, что Павел Недвед выиграл "Золотой мяч", не победив со своей командой в Лиге чемпионов и не забив много мячей. Он был просто лучшим на своей позиции и был вознаграждён за то, что он был способен делать на поле", — цитирует Погба Goal со ссылкой на ICON magazine.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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