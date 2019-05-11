Погба: Статистика Месси и Роналду - исключение, а не норма

Новости спорта: Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что добиваться результата в 20 забитых мячей за сезон очень сложно.

"Футбол сильно изменился. Я вырос, наблюдая за выступлениями великих чемпионов, настоящих легенд, таких как Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Франческо Тотти и многих других. Все они были чемпионами, лучшими в мире, но, пожалуй, многие из них не забивали более 20 голов за сезон. Сейчас данные, статистика, цифры часто кажутся единственным параметром оценки игры.

С одной стороны, это хорошо, это часть эволюции современного футбола и желания играть всё больше и больше с мячом. Но мы часто забываем о том, как трудно было забить больше 20 мячей даже топовым игрокам. Сегодня сделать это, возможно, даже сложнее, потому что дистанция между топ-командами сократилась, особенно это заметно в ведущих турнирах.

Месси и Роналду показали в последние годы: делать то, что они делали, и поддерживать такие статистические показатели — это исключение, а не норма. Если форвард сегодня забивает 10 или 15 голов, ему, скорее всего, скажут, что этого недостаточно. Но работа игрока должна оцениваться иначе.

Мы должны помнить, что Павел Недвед выиграл "Золотой мяч", не победив со своей командой в Лиге чемпионов и не забив много мячей. Он был просто лучшим на своей позиции и был вознаграждён за то, что он был способен делать на поле", — цитирует Погба Goal со ссылкой на ICON magazine.