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Динамо заинтересовалось иранским нападающим

Динамо заинтересовалось иранским нападающим
22:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: 26-летний Мехди Тареми летом может перебраться в украинскую Премьер-лигу.

«Динамо» проявляет интерес к форварду катарской «Аль-Гарафы» Мехди Тареми. Контракт 26-летнего иранца с его нынешним клубом истекает 30 июня, а потому сменить прописку футболист сможет на правах свободного агента.

Киевляне далеко не единственный клуб, который заинтересован в услугах Тареми. Также за этим форвардом следят «Брага», «Хаддерсфилд», «Црвена Звезда», «Персеполис» и неназванные клубы из Испании и Турции.

Отметим, что на родине Мехди Тареми называют «иранским Златаном Ибрагимовичем» из-за схожей манеры игры фактурного футболиста, рост которого составляет 187 сантиметров.

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За «Аль-Гарафу» Тареми выступает с января минувшего года. В текущем сезоне провел 22 матча и забил 8 голов в чемпионате Катара.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Мехди Тареми.
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