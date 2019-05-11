Сарри - о возможном уходе Азара из Челси

Новости спорта: Маурицио Сарри отметил, что говорить с Эденом Азаром нелегко.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход Эдена Азара из команды. По словам тренера, он не в курсе трансферных дел клуб и все, что может сделать - это поговорить с игроком.

"Если Азар считает, что его история в Челси завершена, значит это так. Я могу попробовать поговорить с ним, но это нелегко. Конечно, я бы хотел и дальше видеть его в команде, но мне нужен Азар с высокой мотивацией.

Вы же понимает, что я не контролирую трансферные дела и об этом нужно спрашивать у клуба. Я не отвечаю за продление контрактов, поэтому не могу ничего об этом сказать. Я могу поговорить с футболистом, но только как отец, а не как менеджер.

И даже если я поговорю с ним, то ничего вам не расскажу. Это разговор между отцом и сыном", - цитирует Сарри Goal.

Отметим, что активно распространяется информация об уходе Азара в мадридский Реал. Однако в связи с тем, что Челси отказали в апелляции на решение о запрете осуществлять трансферы, переход Азара может не состояться.