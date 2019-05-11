Моура о матче Аякс - Тоттенхэм: Плачу каждый раз, когда смотрю повтор

Новости спорта: Для Лукаса Моуры матч против Аякса слишком эмоциональный.

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура не может без слез смотреть на ответный матч Аякса против Тоттенхэма в полуфинале Лиги чемпионов, где стал автором трех голов.

По словам игрока, он плачет каждый раз, когда пересматривает этот поединок.

"Тот день был невероятным. Я очень счастлив. Я всегда говорю, что если ты усердно трудишься и очень веришь, то получаешь то, что заслужил. Мы заслужили этот результат. Я верил, что мы выиграем и выйдем в финал, но я не мог представить, что забью три гола, при чем один из них - на последних секундах. Я много раз пересматривал матч и каждый раз, когда смотрю повтор, я плачу, это слишком эмоционально. Эти моменты запоминаются на всю жизнь", - цитирует игрока официальный сайт Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Моура стал лучшим игроком Лиги чемпионов.

Напомним, Тоттенхэм обыграл Аякс в полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, где поборется за титул с Ливерпулем 1 июня.