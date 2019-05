Салах стал лучшим игроком Ливерпуля в апреле

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим игроком команды в апреле, сообщается на официальном сайте "красных".

В минувшем месяце египетский форвард провел 6 матчей, в которых забил 5 голов - Сацтгемптону, Хаддерсфилду, Кардиффу и Порту.

Напомним, что в матче с Ньюкаслом 5 мая Салах получил травму, которая не позволила ему принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против Барселоны.

games

goals

... and THAT stunner against Chelsea. @MoSalah has been named @StanChart's Player of the Month after a brilliant April. pic.twitter.com/cxhRzyE6wW