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Челси продлил контракт с основным защитником

Челси продлил контракт с основным защитником
08:41 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Бразильский защитник Давид Луис остается в Лондоне до 2021 года.

Защитник Челси Давид Луис продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт лондонцев. Новое соглашение с игроком истекает в 2021 году.

Луис вернулся в Челси из ПСЖ летом 2016 года, подписав трехлетний контракт с Синими. Клуб и футболист в течение долгого времени обсуждали возможность продления истекающего летом соглашения.

В нынешнем сезоне 32-летний защитник во всех турнирах за Челси сыграл 48 матчей, забил три мяча и сделал 2 ассиста. Луис помог команде пробиться в финал Лиги Европы, в котором Синие сыграют против Арсенала. Встреча состоится 29 мая в Баку.

Сарри - о возможном уходе Азара из Челси

В чемпионате Англии Челси за тур до конца турнира оформил выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда Маурицио Сарри идет на третьем месте в АПЛ, 12 мая Синие на выезде сыграют с Лестером.

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ФК Челси, Футбол, Давид Луис, АПЛ, Новости футбола.
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