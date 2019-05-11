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Французский Брест вышел в Лигу 1 вслед за Мецом

Французский Брест вышел в Лигу 1 вслед за Мецом
10:24 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Определились уже две команды, которые поднялись в классе.

Французский клуб Брест в предпоследнем туре Лиги 2 победил Ньор (3:0), что позволило команде квалифицироваться в высший дивизион чемпионата Франции со второго места.

После этой победы команда уже не упустит вторую строчку Лиги 2, оторвавшись от занимаемого третью позицию Труа на 4 очка.

Брест — второй клуб, который поднялся в классе по итогам сезона в Лигу 1. Ранее это сделал победитель второго дивизиона — Мец.

Отметим, что еще одну путевку в Лигу 1 разыграет Труа, а также два претендента на оставшиеся места в плей-офф — ФК Париж, Ланс и Лорьян.

В зоне вылета чемпионата Франции находятся Генгам, Дижон и Кан.

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Футбол, Лига 1, ФК Брест, Новости футбола.
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